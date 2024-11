Ilfattoquotidiano.it - La pugile Imane Khelif: “L’incontro con Angela Carini fu una farsa. Non ce l’ho con lei, ma con chi le ha fatto pressione”

“Conosco bene, non voglio però prendermela con lei. Io cecon le persone che hannosu di lei. Sono sicura che laa cui è stata sottoposta l’hanno portata a questo atteggiamento. Voglio anche ringraziare le parole spese oggi dal presidente del Coni Malagò”., dopo le molte polemiche che l’hanno travolta durante le Olimpiadi di Parigi 2024, appare in televisione come ospite di Massimo Giletti a “Lo stato delle cose”, su Rai 3. Durante i giochi olimpici, laalgerina aveva degli alti livelli di testosterone, per questo motivo l’azzurraaveva scelto di ritirarsi poco dopo l’inizio del, facendo molto discutere su questa personale decisione.“Avrei voluto avere un incontro normale, tuttavia è stata una. Sepiù sentita? No, ho visto però un video dove chiede scusa le ho accettate.