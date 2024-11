Lanazione.it - La merenda di Libera Terra: i biscotti prodotti nei territori confiscati alle mafie

Firenze, 12 novembre – Un migliaio di confezioni diverrà distribuita per ladi cinquemila bambini che frequentano le scuole nei comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Scarperia e San Piero. Nella giornata di giovedì 14 novembre, infatti, il Siaf - Servizi Integrati Area Fiorentina fornirà ai bambini ebambine unamolto speciale:da. L’associazione, con sede a Corleone, ha come obiettivo valorizzare ipartendo dal recupero sociale e produttivo dei beniti d, ottenendodi alta qualità nel rispetto dell’ambiente e della dignità della persona. “È una bella opportunità per supportare un’associazione comeche porta avanti un lavoro di grande valore sociale e, allo stesso tempo, un modo per sensibilizzare i più giovani su queste tematiche attraverso un’iniziativa concreta” spiega Marzia Calonaci, direttrice operativa di Siaf, la storica realtà con sede a Bagno a Ripoli che da oltre venti anni si occupa di ristorazione.