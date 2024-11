Lanazione.it - La Maremma e la vicenda Bolkestein, ira dei balneari per il decreto, “Indennizzo irrisorio”

Grosseto, 12 novembre 2024 – Isono alle prese con una situazione di grande incertezza. Delusi dal governo Meloni per ilapprovato la scorsa settimana (tra l’altro sono state prorogate le concessioni esistenti fino al 30 settembre 2027), ichiedono di essere ascoltati. Le associazioni di categoria protestano nei confronti del valore dell’calcolato sugli investimenti. “Illegislativo approvato dal Parlamento sulle concessioni demaniali marittime – spiega Simone Guerrini, presidente regionale di Fiba Confesercenti – vede la netta contrarietà degli imprenditoriitaliani perché non affronta la questione della scarsità della risorsa (presupposto per la corretta applicazione della Direttiva), così come anche da ultimo ribadito dalla nostra Corte costituzionale con l’ordinanza 161 del 7 ottobre scorso.