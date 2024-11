Ilrestodelcarlino.it - La Jesina resta in scia della Fermignanese

Tre punti fondamentali per laquelli presi domenica a Pergola. Si è rivelata preziosa quell’inzuccata in tuffo di Tittarelli nel finale servita per non perdere ulteriore terreno dalla vetta (occupata dallae distante tre punti). Così i biancorossi di Omiccioli - che soffrono poi nel finale con tanto di gol annullato ai locali per presunto fuorigioco tra vibranti proteste - si riprendono il secondo posto in una giornata, la decima nel girone A di Promozione, che vede sorridere, delle ‘’nostre’’, anche Marina e Biagio Nazzaro Chiaravalle. I primi vincono su un campo ostico contro quello del Tavullia Valfoglia agganciandolo al quarto posto. Per la Biagio settimo risultato utile di fila. Escono sconfitte Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo. Soprattutto la Vigor non è fortunata contro la capolista, in casa, punita da un’autorete in pieno recupero.