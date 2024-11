Formiche.net - La Cdu prepara il dopo Scholz. Elezioni a febbraio (col rischio AfD)

Con la definizione della data delleanticipate in Germania si chiude (a meno di clamorose sorprese) l’era, caratterizzata da una partenza sotto molti auspici ma finita poi per deludere le aspettative, senza tra l’altro aver compreso la portata della crisi industriale in corso, con i colossi dell’automotive che sino ad una stagione di licenziamenti. Il prossimo 23i tedeschi torneranno a votare,una tornata diregionali che ha premiato il centro e la destra, a scapito della coalizione semaforo.Qui CduIl candidato cancelliere Fredrich Merz è il fautore delle trattative degli ultimi giorni: lo scioglimento del Bundestag dovrebbe avvenire entro dicembre, così da mettere in salvo la legge di bilancio e capire come intervenire nella situazione industriale ormai altamente critica.