Grande Fratello chi abbandona e chi entra nella Casa | tutte le anticipazioni di stasera

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il. Questa sera, martedì 12 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e non mancheranno i colpi di scena, in particolare per la concorrente Federica Petagna. Appuntamento alle 21:30 circa. La primanovità è che ilandrà in onda di martedì sera, avendo lasciato spazio ieri sera, lunedì 11 novembre, a Diletta Leotta con ‘La Talpa’. La dodicesima puntata partirà con Enzo Paolo Turchi che ha deciso dire temporaneamente ladelper motivi personali, che non sono stati chiariti del tutto. La porta rossa si aprirà per una new entry. Gli inquilini saranno pronti a dare il benvenuto a Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island che entrerà come concorrente del reality show proprio questa sera, lasciando a bocca aperta Federica Petagna e l’ex fidanzato, Alfonso D’Apice.