È stato raggiunto l’accordo per la vendita di Ita Airways a Lufthansa

Dopo trattative serrate, lunedì sera il ministero dell’Economia e delle Finanze ehanno siglatoper ladi Itaal colosso tedesco. L’operazione, del valore complessivo di 829 milioni di euro, prevede un’acquisizione iniziale del 41 per cento di Ita da parte diper 325 milioni di euro, con l’obiettivo di raggiungere il controllo totale entro il 2033. Nel corso dei negoziati,aveva richiesto uno sconto sulla seconda tranche dell’investimento, generando tensioni con il Mef, che ha rifiutato qualsiasi modifica al prezzo concordato.La Commissione Ue ha chiesto la cessione di 39 rotte e alcuni slot a easyJet, Air France-Klm e IagPer ottenere il via libera dalla Commissione europea,include misure per garantire la concorrenza. La Commissione aveva già approvato preliminarmente l’operazione a luglio 2023, ponendo condizioni rigide, tra cui la cessione di 39 rotte e alcuni slot aeroportuali a concorrenti come easyJet, Air France-Klm e Iag (Britishe Iberia).