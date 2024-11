Imiglioridififa.com - È la fine di un’era per Kelley O’Hara, l’SBC di FC 25

Se volete scoprire cos’è uscito stasera 12 novembre FC 25, siete nel posto giusto! Oggi è uscito la Sfida Creazione Rosadiè una calciatrice statunitense, conosciuta per la sua versatilità, velocità e determinazione in campo. Nata il 4 agosto 1988 a Fayetteville, in Georgia,ha giocato principalmente come terzino destro nella Nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, con cui ha vinto due Coppe del Mondo FIFA (2015 e 2019) e una medaglia d’oro olimpica a Londra nel 2012. Oltre alla sua carriera in nazionale,ha avuto successo anche a livello di club, giocando nella National Women’s Soccer League (NWSL), dove ha rappresentato diverse squadre, tra cui Utah Royals, Washington Spirit, e NJ/NY Gotham FC. Nota per la sua energia inesauribile e per il suo spirito competitivo,è anche un’icona per molte giovani atlete e un’importante sostenitrice dell’uguaglianza di genere nello sport.