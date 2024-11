Ilnapolista.it - Buongiorno in una sola partita ha annullato Lautaro e Thuram, la chiusura su Pavard è un inno alla resistenza

in unaha, lasuè unScrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:Le grandi rivoluzioni partono sempre dal basso. E anche quella di Antonio Conte al Napoli è iniziata mettendo mano alle fondamenta. Come si ridà una mentalità vincente a un gruppo moralmente a pezzi dopo il fallimento post scudetto? Lavorando sulla testa ma soprattutto sul campo. E in Italia c’è solo un modo per tornare subito competitivi: blindare la difesa.La prova in casa dell’Inter campione d’Italia è la dimostrazione di quanto sia cambiato il Napoli in pochi mesi. E di quanto l’acquisto di Alessandrosia stato fondamentale per dare il via al rinascimento napoletano. La chiave resta la capacità della squadra di sacrificarsi in fase difensiva, l’applicazione collettiva.