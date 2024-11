Inter-news.it - Buchanan pronto all’esordio dopo la sosta? Un dubbio per l’Inter

Tajonnon ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione a causa della cautela con cui il tecnico delSimone Inzaghi sta affrontando il recupero del canadese dal grave infortunio al crociato in estate.LA SITUAZIONE – Tajonscalpita da settimane per veder realizzato il suo proposito di calcare i campi della Serie A, con la maglia del, per la prima volta in questa stagione. Recuperato da qualche settimana, il canadese non è stato ancora impiegato da Simone Inzaghi per motivi di natura precauzionale. La serietà dell’infortunio che gli ha impedito di lavorare in gruppo fino allo scorso mese, infatti, rappresenta un tema che Inzaghi e il suo staff hanno inteso affrontare con la massima precauzione e serietà possibile. L’obiettivo di evitare un’eventuale ricaduta prevale su qualsiasi altra volontà, in questo momento.