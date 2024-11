Thesocialpost.it - Autista del bus preso a pugni, il racconto di Giuseppe: “Sanguinavo, nessuno mi ha aiutato”

Davvero una brutta avventura quella vissuta dall’di un bus., questo il suo nome, è stato aggredito con calci ela mattina di domenica 10 novembre da un ragazzo mentre stava svolgendo il suo lavoro. La conseguenza è stato il naso rotto, ma soprattutto tantissima rabbia. Il fatto gravissimo è avvenuto su una linea extraurbana sulla tratta Foiano-Arezzo, in Toscana.Leggi anche: Tragedia a Gorizia: bus finisce in un giardino, morto l’Secondo quanto si apprende, l’aveva chiesto ad un passeggero di smettere di fumare perché proibito. Il giovane si è messo prima ad urlare e ad inveire contro di lui, per poi aggredirlo fisicamente. Sul bus in quel momento erano presenti altri viaggiatori che però hanno assistito alla scena senza intervenire in alcun modo. Asono invece stati prescritti 15 giorni di prognosi per i colpi ricevuti.