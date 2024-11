Oasport.it - ATP Finals, Heliovara/Patten battono Purcell e Thompson, semifinali a un passo

Harri Heliovaara ed Henrycontinuano a sorprendere. La coppia finnico-britannica è ad undall’accesso alledi ATPdi doppio: dopo aver battuto Marcel Granollers ed Horacio Zeballos si ripetono anche contro Maxe Jordannella riedizione della finale dell’ultimo Wimbledon. Il 7-6 7-5 finale in un’ora e quaranta minuti gli permette di balzare in testa al gruppo Mike Bryan e se Wesley Koolhoff e Nikola Mektic dovessero perdere con Granollers e Zeballos, sarebbero già tra i migliori quattro del torneo.Primo set che, nonostante non ci siano break, scorre in maniera abbastanza piacevole e rapida. Le uniche opportunità di break sono in favore del duo australiano, che però trova l’opposizione al servizio dei due avversari. Si viaggia spediti fino al tiebreak, in cui però siachenon sono irreprensibili, cedendo la frazione dopo una lotta di quasi un’ora.