Gaeta.it - A senigallia segnalato un caso di febbre dengue: attivi interventi di disinfestazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un comune situato in provincia di Ancona, è stato registrato undi. Tuttavia, l’amministrazione comunale sottolinea che si tratta di unnon autoctono, bensì importato da un’altra nazione. La segnalazione proviene in particolare da largo Boito, un’area che riceverà subito un intervento mirato diper prevenire la formazione di un possibile focolaio.Necessità di intervento immediatoL’amministrazione comunale ha evidenziato l’importanza di agire con rapidità per scongiurare la diffusione della, patologia trasmessa dalla puntura della zanzara tigre, un vettore noto per la sua capacità di diffondere malattie. Gli esperti avvertono che misure preventive sono necessarie per evitare la trasmissione della malattia e la creazione di un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti vettori.