Gaeta.it - Vaccinazioni gratuite a Cerveteri: appuntamento in Largo Don Quirino Tordi il 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il comune di, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4, offre un’occasione importante per la salute pubblica. Venerdì 15, dalle 09:00 alle 13:00, sarà possibile accedere a, destinate a diverse fasce di età e patologie, direttamente inDon, dietro la Chiesa di Madonna dei Canneti. In un contesto dove la salute riveste un ruolo centrale, questa iniziativa si propone di rendere accessibili trattamenti preventivi essenziali.Dettagli sull’evento di vaccinazioneL’incontro avrà luogo in un’area di grande afflusso, approfittando del mercato settimanale di. La presenza dell’ambulatorio mobile della Asl Roma 4 consentirà ai cittadini di ricevere gratuitamente lecontro l’influenza, il pneumococco, il papilloma virus e il Covid-19.