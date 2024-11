Liberoquotidiano.it - Tineco lancia il suo primo servizio Trade-up online in Italia

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Dall'11 novembre, sul sito ufficiale di, sarà possibile fare richiesta di un codice del valore di 50 euro da utilizzare per l'acquisto di un nuovo dispositivoMilano, 11 novembre 2024 –, leader mondiale nelle soluzioni di pulizia intelligente, è orgogliosa di annunciare il lancio del suoe innovativo programma-up in, disponibile a partire dall'11 novembre 2024. Questa iniziativa permette ai consumatori di migliorare i propri dispositivi di pulizia passando ai nuovi prodottisenza la necessità di restituire quelli già in uso.Il programma-up diè aperto a tutti, indipendentemente dal brand o dalla tipologia di dispositivo di pulizia. Partecipare è semplice: i consumatori devono caricare una prova d'acquisto del proprio dispositivo sul portale dedicato, accessibile tramite il sito ufficiale di