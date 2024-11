Gaeta.it - Tentativo di contrabbando nel carcere di Teramo: arrestati due uomini con droga e cellulari

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nei recenti sviluppi del sistema penitenziario abruzzese, un ingegnosodidie telefoniè stato sventato dal personale di Polizia Penitenziaria neldi. Nella notte di venerdì, due individui sono statimentre cercavano di introdurre all’interno dell’istituto penitenziario 100 grammi di hashish e due telefoni, occultati in una bottiglia di plastica e trasportati attraverso un’asta telescopica e corda. Questo episodio evidenzia non solo le misure di sicurezza attuate nel, ma anche l’abilità e la dedizione degli agenti coinvolti.Un’operazione efficace del personale di polizia penitenziariaL’operazione di controllo è stata condotta con grande professionalità, grazie alla supervisione di un esperto Sovrintendente noto con le iniziali C.