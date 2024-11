Inter-news.it - Sommer: «Nella ripresa abbiamo avuto delle occasioni. Ora riposiamo»

Yann Sommer ha commentato il pareggio di questa sera contro il Napoli a San Siro. Il portiere dell'Inter ha risposto alle domande negli studi de La Domenica Sportiva su Rai Sport. Archiviato il pareggio tra Inter e Napoli, Yann Sommer ha commentato il pareggio a San Siro. Queste le sue parole: «Oggi sono mancate un po' di cose, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni grandi, non solo con il rigore ma anche con Lautaro Martinez. Il calcio è così, ma anche il Napoli ha avuto delle occasioni grandi. Prendiamo questo punto e pensiamo un po' al riposo. L'obiettivo è difendere come fatto contro l'Arsenal, però non sempre si può fare. Qualche volta ci sono degli avversari forti e può succedere».