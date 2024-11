Ilgiorno.it - Scattano le opere di bonifica. Il quarto binario diventa realtà

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Dopo l’occupazione delle prime due aree e in attesa di conoscere la data esatta della chiusura al traffico di viale Europa Unita-Sp 239, oggi l’impresa Luigi Notari occuperà anche l’area di via Vittorio Veneto e nei prossimi giorni inizierà i lavori nella zona della stazione ferroviaria di Vanzago. Il contestato progetto di potenziamento della linea ferroviaria con la realizzazione delda Rho a Parabiago,. L’impresa che ha vinto l’appalto di Rfi per la realizzazione dell’opera prosegue con l’occupazione delle aree, alcune delle quali serviranno per costruirecollegate al, altre come cantiere e deposito. Oggi tocca all’area di via Vittorio Veneto nel tratto sopra al sottopassaggio, "tale occupazione è necessaria per permettere la realizzazione delledidi ordigni esplosivi, taglio alberature e la posa delle berlinesi di micropali ai lati dell’impalcato, propedeutici ai lavori di prolungamento dello stesso", spiegano dal Comune.