Roma Friedkin ha due giorni per decidere | la ‘convinzione’ straniera

(Adnkronos) – La scelta del nuovo allenatore della, e più in generale la gestione di una crisi diventata grottesca, impegnano Dan e Ryanin un passaggio chiave per il futuro della società che deve trovare rapidamente una direzione. La logica, e il calendario, dicono che hanno un tempo limitato, un paio di, per sbloccare un’impasse che ora si consuma in un vuoto totale: senza Ceo, senza un direttore tecnico, senza un allenatore, con un direttore sportivo, Florent Ghisolfi, che sembra esautorato di qualsiasi potere. Sono ore di indiscrezioni, voci riportate e indizi più o meno attendibili. Inclusa l’ipotesi, tutta da verificare, che isiano già in Italia, blindati in un hotel di lusso di Ladispoli. La realtà è che i contatti che ci sono stati non sono stati contatti risolutivi e che la decisione deiè legata, ancora una volta, a valutazioni che sfuggono alle dinamiche abituali.