Gaeta.it - Robbie Williams in concerto a Trieste: l’unico live italiano del suo tour nel 2025

torna in Italia per un evento imperdibile: il 17 luglio, lo stadio Nereo Rocco diospiterà il suo uniconell'ambito delmondiale. Questa esibizione si inserisce nel palinsesto di GO!&Friends, rassegna culturale promossa dalla Regione e PromoTurismoFvg, volta a celebrare la Capitale europea della cultura, Nova Gorica-Gorizia, attraverso una ricca programmazione musicale e artistica nel Friuli Venezia Giulia.Un grande ritorno in ItaliaDopo due anni dall'ultimoall'Unipol Arena di Bologna, i fan italiani potranno finalmente tornare a vederesul palcoscenico. L'artista britannico, noto per la sua voce potente e il suo straordinario carisma, porterà aun repertorio che include alcuni dei suoi più grandi successi, risalenti ai tempi con i Take That fino ai brani della sua carriera solista.