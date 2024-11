Gaeta.it - Ricerche in corso per escursionista disperso in Valle Aurina: attivata la macchina dei soccorsi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, una località montana nota per i suoi paesaggi mozzafiato, sono attualmente inoperazioni di ricerca per unsessantenne che risulta. L’uomo, originario della zona, è scomparso dopo aver intrapreso una gita nella suggestiva area del Lago della Selva, collocato sopra Casere. La situazione si è aggravata con il passare delle ore e le temperature notturne che hanno raggiunto lo zero, aumentando l’urgenza di trovare il mancato.L’allerta scattata nella serata di ieriLa preoccupazione per la scomparsa dell’uomo è emersa nella serata di ieri, quando non è rientrato a casa come previsto. La sua famiglia ha immediatamente contattato le autorità per segnalare la situazione, portando all’attivazione dei servizi di soc