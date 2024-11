Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della quinta giornata di A1. Devastanti Del Basso e Marziali

SERIE A1Mario Guidi: RN Savona devastante, prima delle inseguitricicoppia al comando in classifica e super prestazione in casa dell’Ortigia. Brilla il difensore classe 1999 che mette a segno tre reti.Mario Del: AN Brescia che continua a volare in testa alla classifica a punteggio pieno. Tutto molto facile per i lombardi in casa con il Catania: performance monstre per l’universale di Sandro Bovo che sigla addirittura sette reti.Luca: vittoria netta per laTrieste contro il fanalino Onda Forte. Il centroboa, più volte convocato da Sandro Campagna nel Settebello, fa la differenza sui due metri andando sei volte a segno.Matteo Spione: Roma Vis Nova che continua a stupire, ora addirittura terza in classifica. Successo per i capitolini in casa sul Posillipo: il centroboa classe 1999 si impone con quattro reti.