Anteprima24.it - Omicidio Tramontano, chiesto ergastolo per Impagnatiello

Tempo di lettura: 4 minutiIl 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si chiuderà in primo grado il processo a carico di Alessandro. Per lui potrebbe arrivare la condanna all’, come è statodalla Procura di Milano, con anche 18 mesi di isolamento diurno, al termine di una requisitoria durata circa due ore e presentata come un vero e proprio “viaggio nell’orrore”.La pm Alessia Menegazzo, insieme all’aggiunta Letizia Mannella, ha ripercorso davanti alla Corte d’Assise milanese, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, tutte le “tappe fondamentali”, ricostruite nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che hanno portato all’di Giulia, 29 anni, incinta di 7 mesi e “trucidata con inaudita violenza” il 27 maggio del 2023 nell’abitazione che condivideva con il compagno a Senago, nel Milanese.