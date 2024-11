Genovatoday.it - Nuove aree gratuite per lo sport in 21 Comuni liguri: stanziati oltre 520mila euro

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

ive attrezzate eper la cittadinanza in 21dellaa. La Regione ha approvato le graduatorie del bando aello per la promozione dell’attivitàiva di base sui territori. In totale sono stati528milaper la realizzazione di progetti.