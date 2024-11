Ilrestodelcarlino.it - Minacce nella casa di cura, arrestato ospite 58enne

Civitanova, 11 novembre 2024 –agli infermieri delladi. Con queste accuse è statodai militari dell’Arma un civitanovese di 58 anni. Nel corso dei controlli, i carabinieri della Stazione di Corridonia hannol’uomo, residente a Civitanova, attualmentein unadidel luogo, già noto alle forze di polizia, sulla base di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ascoli. La misura restrittiva è scattata a carico deldopo reiterati episodi di intemperanze e dimessi in atto dallo stesso nei confronti degli operatori che lavorano all’interno della struttura sanitaria. In quella stessa struttura, ilera già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I carabinieri di Corridonia sono quindi intervenuti su disposizione del tribunale.