Lettera43.it - Medio Oriente, gli Usa presentano ad Abu Mazen un piano per il dopoguerra a Gaza

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Gli Stati Uniti hanno proposto al presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abuunper la gestione futura della Striscia di. Secondo quanto riferito dall’emittente israeliana Channel 12, il progetto prevede la creazione di una delegazione internazionale incaricata di amministrareper un periodo limitato, sotto invito dell’Anp, ma senza che essa eserciti un controllo diretto. La proposta è stata presentata a Ramallah dal sottosegretario di Stato americano, Barbara Leaf, in forma di no paper, un documento informale che esprime un’idea senza vincolare le parti a posizioni ufficiali. Al momento, Abunon ha risposto formalmente alla proposta, ma fonti vicine alla sua amministrazione suggeriscono che la soluzione proposta potrebbe non incontrare il suo favore.Articolo completo:, gli Usaad Abuunper ildal blog Lettera43