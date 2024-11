Lanazione.it - Lutto nel volley maremmano, addio a Roberta Colella

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Grosseto, 11 novembre 2024 – Se ne è andata sabato sera, lasciando un grande dolore tra familiari e amici, e grande sgomento in tutto il mondo delgrossetano. E’ morta a sessant’anni(nella foto), dipendente della Provincia di Grosseto, nonché conosciutissima allenatrice di pallavolo, dopo un passato importante da giocatrice. Era molto nota a Grosseto infatti prima come giocatrice e poi come allenatrice dei settori giovanili. Da alcuni anni era tecnico dell’Invicta, (anche se quest’anno a causa dei problemi di salute aveva deciso di rallentare), e prima anche della Pallavolo Grosseto. Una donna forte, che ha lottato fino all’ultimo contro la malattia. Un esempio di forza e determinazione fino all’ultimo dei suoi giorni. “Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato – dice Andrea Galoppi presidente dell’Invicta –.