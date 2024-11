Terzotemponapoli.com - Lukaku, Napoli-Inter e non solo: parola ad Antonio Paganin

Ha parlato anche di, allenatore ed ex calciatore (anche dei nerazzurri) a TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Maracanà’., ex difensore e allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà:: esce meglio chi?“Meglio il, esce da due big match contro Juve esenza perdere. Ci sta perdere oggi con l’Atalanta, è un processo di crescita costante, è una squadra che veniva da un’annata molto difficoltosa e ristabilire una certa mentalità per combattere con le migliori del campionato non è mai così semplice”.L’vista -anche-contro ilL’dà l’impressione che tutti questi impegni l’hanno logorata mentalmente e fisicamente.