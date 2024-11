Quotidiano.net - Investito e ucciso a 22 anni in monopattino a Tricase (Lecce): l’automobilista aveva bevuto

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

), 11 novembre 2024 – Un altro incidente mortale in. A) nella notte tra domenica e lunedì un automobilista – poi arrestato per omicidio stradale e messo agli arresti domiciliari – haun 22enne del Bangladesh e ferito un connazionale di 28in bicicletta. Secondo quanto è stato ricostruito fino a questo momento,, un idraulico trentenne del posto, non si sarebbe accorto della presenza dei due richiedenti asilo.: arrestato L’uomo, al volante di una Volvo, è risultato positivo agli esami tossicologici. Il suo tasso di alcol nel sangue era di 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Sul posto, la provinciale 75 Lucugnano-, sono intervenuti i carabinieri di, supportati da quelli della stazione di Presicce-Acquarica e dal radiomobile della compagnia di Gallipoli.