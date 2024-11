Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, accordo con BlackRock per lo sviluppo del digital wealth management in Europa

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Fideuram, banca private del Gruppo, ha lanciato una nuova iniziativa per accelerare la crescita della propria offerta di, in Italia e in, in collaborazione con, leader mondiale nella gestione patrimoniale. L’istituto intende accrescere la sua offerta sia geograficamente, sia tramite i migliori servizi di intermediazione, consulenza ibrida e gestione di portafoglio, proposti tramite canalii. Sfrutterà infatti la vasta competenza in materia di investimenti di, le sue avanzate capacità tecnologiche e la profonda conoscenza del mercato patrimoniale per ampliare la sua propostae, offrendo ai clienti una gamma di investimenti completa e più accessibile che mai.Fideuram ha ampliato la propria offerta grazie a un processo di trasformazioneeL’iniziativa si espanderà ina partire dai mercati belga e lussemburghese, dove opera la controllatae dove sono già state identificate interessanti opportunità di crescita.