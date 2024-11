Il nuovo taglio delle tasse per lavoratori autonomi e pensionati | fino a 627 euro in più annui in busta paga

Leggi l'articolo completo su Open.online

Un. Per dipendenti,. Concentrato però sulla classe media. Il governo vuole ridurre il secondo scaglione dell’Irpef. Ovvero l’aliquota del 35% che grava sui redditi tra i 28 e i 50 mila. Dai 51 in su si passa all’ultimo scaglione, il 43%. E di abbassarlo al 33%. Usando i proventi del concordato preventivo biennalePartite Iva, da sottoscrivere entro il 31 ottobre. L’incasso per lo Stato è stato di 1,3 miliardi di. Ne servirebbero però 2,5 per coprire il. Nei prossimi giorni il governo presenterà un decreto legge con la riapertura dei termini del concordatoal 10 dicembre.Le simulazioniIl Messaggero pubblica oggi una serie di simulazioni deldell’Irpef. Partendo dall’ipotesi di undi un punto dell’aliquota dal 35 al 34%.