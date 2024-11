Spazionapoli.it - Garcia-Roma, colpo di scena: esordio immediato contro il Napoli?

In casasi attendono novità in merito al nuovo allenatore: Roberto Mancini resta tra i favoriti, ma in queste ore spunta la candidatura a sorpresa di Rudi.Ore di grande apprensione in casaper capire quale sarà il nuovo allenatore che prenderà il posto di Ivan Juric sulla panchina del club giallorosso. Nelle scorse ore è arrivato il tempestivo comunicato sull’esonero del tecnico ex Torino ed Hellas Verona, tra le altre, aprendo dunque la caccia al nuovo tecnico. Una scelta che sarà importante anche per il, in quanto gli azzurri saranno la prima squadra che il nuovo tecnico dei capitolini affronterà, subito dopo la terza sosta di stagione per le Nazionali.Da diversi giorni, il nome più chiacchierato è quello di Roberto Mancini: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, reduce dall’esperienza fallimentare in Arabia Saudita, potrebbe ripartire subito dalla Serie A.