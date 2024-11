Tvzap.it - Fiamme dall’aereo in volo a Fiumicino, perché è successo: si scopre la verità

È decollato dall'aeroporto died era diretto in Cina, ma è stato costretto a un atterraggio d'emergenza pochi minuti dopo la partenza. Nella mattinata di ieri, domenica 10 novembre, un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines ha accusato l'avaria durante il decollo e diverse "esplosioni" al motore sono state notate e segnalate da diversi testimoni. Cosa è.inUn'avaria al motore destro ha costretto all'atterraggio un aereo della linea Hainan Airlines, diretto a Shenzhen in Cina e decollato dall'aeroporto Leonardo da Vinci di, a Roma, intorno alle 10.30 di ieri 10 novembre.