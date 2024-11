Gaeta.it - E-ricette: dal 2025 le ricette mediche diventeranno digitali in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Dal primo gennaio, l’avvierà un’importante trasformazione nel settore sanitario introducendo esclusivamenteelettroniche. Questa innovazione coinvolgerà anche i farmaci di fascia C, che finora richiedevano una prescrizione cartacea. La nuova normativa, delineata nell’articolo 54 della recente manovra finanziaria, mira a semplificare la gestione delle prescrizioni e a migliorare l’esperienza per milioni di pazienti, riducendo attese e complicazioni burocratiche.Una nuova era per le prescrizioniIl passaggio alleelettroniche rappresenta un cambiamento significativo per il sistema sanitariono. Lazzazione delleimplica che i medici potranno inviare le prescrizioni in formato elettronico, utilizzando canali come e-mail o WhatsApp.