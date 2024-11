Ilrestodelcarlino.it - Corrimutina da record . Oltre 6500 partecipanti : "Mai così tanti podisti"

Edizione super per! Quella che era nata come una corsaca nel lontano 1980 come Corrimodena, poi aperta alle scuole con Corriscuola, infine diventatain occasione dei 2200 anni dalla fondazione della "Mutina" romana è ora una vera domenica di sport e socialità a cui partecipa tutta la cittadinanza modenese. Quest’anno a gruppici e scuole si sono aggiunti anche Avis, Fondazione Hospice e Vita indipendente. Un grande successo dovuto anche al grande lavoro degli insegnanti, favorito dall’ufficio Scolastico Provinciale. Alle 9,30 un interminabile, gioioso serpentone si è snodato attraverso tutta Modena, favorito anche da una giornata semplicemente perfetta per fare movimento all’aria aperta. Apprezzata da chi corre l’introduzione del percorso lungo di quasi 12 km.