Inter-news.it - Collovati: «Inter e Napoli le più forti. Acerbi ha annullato Lukaku»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Fulvio, ex difensore campione del mondo, in diretta a La Domenica Sportiva, ha parlato del pareggio di San Siro spiegando come siano solo due le squadre candidate alla vittoria finale.PAREGGIO – Fulvio, negli studi di La Domenica Sportiva su Rai 2, ha commentato il pareggio di San Siro tra l’e il. Queste le sue parole: «Oggi credevo in un pareggio, non si può dire che è più forte l’o il. Sicuramente saranno le due squadre che si giocheranno il campionato, indifferente se ci stanno altre squadre nel giro di punti. Possiamo dire che oggi hanno vinto i difensori,ha, Buongiorno ha fatto una bellissima partita. Il pareggio nella gara di oggi ci sta, a prescindere dal calcio di rigore sbagliato da Calhanoglu. Può capitare di sbagliare, è successo anche ai più grandi.