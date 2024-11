Ilrestodelcarlino.it - Città in festa per il compatrono Sant’Omobono

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ieriper ildella, con un corteo in centro storico e la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa del Voto in via Emilia. Sempre ieri, in piazza Grande, è stto ricordato anche l’ottantesimo anno dall’eccidio, per mano fascista, dei giovani partigiani Emilio Po, Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi, avvenuto lungo il muro del Palazzo del Vescovado nel 1944. Venerato come protettore dei sarti e dei mercanti e onorato del titolo dinel 1630, dopo la liberazione di Modena dal flagello delle peste,viene omaggiato con tradizionali iniziative organizzate dal Comune con la Confraternita San Geminiano e il comitato ’Messa degli artisti’. La manizione è iniziata alle 10.15 con un corteo, in partenza da piazza Grande, in direzione della chiesa del Voto; a guidare la sfilata è stato il Gonfalone della, alla presenza anche della banda cittadina e dei figuranti in costume storico.