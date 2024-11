Ilfattoquotidiano.it - “Cantavo per passione, poi ho mollato. Grazie a Onlyfans ho comprato una casa a Milano senza mutuo e una Mercedes, ma guadagno di più facendo l’escort”: la storia di Alex Palmieri

Cantare per, poi le delusioni e mollare per cambiare totalmente vita. Oggiè un affermato modello di, gira l’Italia con le serate dei club gay e discoteche e come attività parallela fa. “Forse il problema è che sono arrivato troppo presto in un mercato che in pochi anni è cambiato tanto – ha dichiarato a Vanity Fair -. Il mio primo film è uscito meno di un anno fa. Quando facevo musica e cercavo di andare avanti spesso non avevo neanche 50 euro per fare benzina: in tre anni,al mio nuovo lavoro, mi sonounae una”.Poi sul suo passato ha ricordato: “A 19 anni, quando ho scritto una lettera al programma di Barbara D’Urso e mi hanno chiamato portandomi a lasciare le varie sagre di paese in cui mi esibivo: lì ho pensato che la mia vita sarebbe cambiata, invece non è successo niente.