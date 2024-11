Quotidiano.net - ’Borghi Connessi’ elimina le distanze con il digitale

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

È MARATEA il centesimo borgo connesso grazie al progettodi WindTre. Competenze e infrastrutture, soprattutto innovazione: sono questi i valori portati avanti da WindTre con. Sono 100 i comuni che hanno aderito al programma, un traguardo raggiunto, appunto, con la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Maratea. Il conseguimento di questo obiettivo rappresenta non solo un numero, ma la concretizzazione di un impegno costante verso la digitalizzazione e la crescita sostenibile delle comunità locali.nasce per accompagnare i piccoli comuni italiani nel loro percorso di trasformazione, combinando connettività, tecnologie smart e programmi di formazione per colmare il divario. Il programma ha una visione totale sul tema della digitalizzazione, infatti, considera fondamentali tanto le competenze quanto le infrastrutture.