Puntomagazine.it - Avellino, Carabinieri: conferenza stampa per il contrasto alle violazioni ambientali

Un’ importante iniziativa per la tutela del territorio spiegata presso l’Aula Magna del “Polo Giovani”Si è svolta oggi presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi diun’importanteoperativa promossa dal Comando Provinciale deidi.L’incontro, dedicato aldellein collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, ha visto la partecipazione di tutti i Comandanti dei reparti dell’Arma territoriale e delle organizzazioni speciali attive nella provincia irpina. Erano infatti presenti in platea i comandanti di Stazioni, N.O.R., Compagni, Reparto Operativo, Sezione di P.G., Gruppo Tutela Ambientale, Gruppo Forestale (N.I.P.A.A.F. e Nuclei), N.I.L., N.A.S. e N.A.C..Dopo il saluto introduttivo del Comandante della LegioneCampania Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, sono intervenuti il Comandante Provinciale deidiColonnello Domenico Albanese, il Prefetto diDr.