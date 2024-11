Thesocialpost.it - ATP Finals, Bolelli e Vavassori: buona la prima! Grande esordio per la coppia azzurra

Un debutto da incorniciare per Simonee Andreaalle Nitto ATPdi doppio 2024. Il doppio azzurro ha vinto in modo netto contro il duo composto dal veterano indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. Alla Inalpi Arena di Torino i nostri atleti, partiti come teste di serie numero 4 del torneo, si sono imposti con un secco 6-2, 6-3 in soli 57 minuti di gioco.Prestazione Impeccabile al serivizioCon questa vittoria,partono al meglio nel girone Bob Bryan, posizionandosi in vetta alla classifica insieme ai tedeschi Krawietz e Puetz, a loro volta vincitori nel loro match contro Arevalo/Pavic. Laitaliana ha impressionato per solidità e precisione, soprattutto al servizio: solo cinque punti persi e nessuna palla break concessa agli avversari, un risultato che testimonia laconcentrazione con cui i nostri tennisti sono scesi in campo.