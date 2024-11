Gaeta.it - Arrestato ladro di lusso dopo furto da 150mila euro a Milano

Facebook WhatsAppTwitter In una serata di tensione nel cuore di, un uomo di 26 anni di nazionalità romena è statoaver rubato articoli di alta moda per un valore dipresso la boutique di Yves Saint Laurent in piazza San Babila. I carabinieri della compagnia Monforte hanno bloccato il sospetto mentre tentava di lasciare il negozio con una considerevole quantità di merce rubata. Ilnella boutique di Yves Saint LaurentLa boutique Yves Saint Laurent, simbolo di eleganza e stile nel centro di, è stata teatro di unclamoroso che ha catturato l’attenzione mediatica. Secondo quanto riferito, ilha sfondato la vetrina del negozio, un’azione audace che ha sorpreso i passanti e il personale. Si tratta di un episodio che mette in luce il crescente fenomeno dei furti nella moda di, che nei recenti anni ha visto un incremento di attività illecite in varie città italiane.