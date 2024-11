Lanazione.it - Aggredisce la ex: non è tentato omicidio. Accusa di lesioni gravi. La donna è fuori pericolo

Massa, 11 novembre 2024 – L’ha aggredita, poi picchiata brutalmente, ferendola con il calcio di un fucile detenuto illegalmente. Non si sarebbe trattato della prima lite della, poco più che 40enne, originaria del Sud ma residente a Massa, con l’ex compagno, un 55enne anch’esso residente in città. L’uomo è stato tratto in arresto e attualmente – da quanto si apprende – si trova in stato di fermo con l’di. Non. Un soggetto già pluripregiudicato per diversi reati e con un curriculum criminale di elevato spessore, era già stato in carcere, in passato, perreati. Mentre le condizioni della, trasportata in ospedale, sarebbero in miglioramento. E’ stata l’ennesima aggressione ai danni dell’ex convivente che non aveva mai sporto denuncia forse per timore di ritorsioni da parte dell’uomo.