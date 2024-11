Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 12:30

DEL 10 NOVEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA VEIENTANA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA AL KM 1+600 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO;PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE A CURA DI ASTRAL TRA I COMUNI DI FIUGGI E PALIANO; FINO ALLE 17.00 ATTIVA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA TRA IL KM 30+900 E IL KM 31+300, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.