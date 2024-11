Gaeta.it - Un anno dopo: il ricordo di Giulia Cecchetin continua a emozionare l’Italia intera

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, scomparsa prematuramente,a toccare profondamente il cuore di molti. A distanza di undalla sua morte, sono giunte a casa sua, nel Veneziano, oltre tremila lettere da angoli diversi del paese. Fiori, biglietti affettuosi e parole di conforto sono state destinate alla sua famiglia, testimoniando come la sua vita e la sua storia abbiano lasciato un segno tangibile nella comunità e non solo.Lettere e messaggi: un legame che travalica il tempoLe lettere indirizzate aassunto simbolicamente un ruolo di unione tra le persone che havuto il privilegio di conoscerla, o che semplicemente hsentito la necessità di condividere il loro affetto. Ogni messaggio porta con sé emozioni sincere, come quelle di chi scrive: “Cara, proteggimi”, oppure “mi hai toccato il cuore”.