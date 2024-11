Noinotizie.it - Taranto: Marialetizia Marra eletta presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri Cosimo Nume vicepresidente

Leggi l'articolo completo su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:La dottoressaè il nuovodeiChirurghi edella provincia di(OMCeO). Nei giorni scorsi si sono svolte, infatti, le elezioni per il rinnovoorganismi ordinistici. La dottoressasubentra al dottorche ha guidato OMCeOper moltissimi anni e che ora riveste il ruolo di vice. Il dottor Giovanni Pollicoro è stato confermatodell’Albo. L’Ordine, dunque, si rinnova, ma nel segno della continuità e per affrontare le sfide che la professione ha dinanzi a sé punta su una collega, dirigente medico in Ostetricia e Ginecologia nell’ospedale “Santissima Annunziata” di. «È con profondo onore e senso di responsabilità – ha affermato la dottoressa– che mi appresto ad assumere il ruolo dideiChirurghi edi