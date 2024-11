Ilgiorno.it - Sponde del fiume Olona: "Argini più sicuri". Stanziati i finanziamenti

Dopo lo stanziamento da un milione e 300mila euro per sistemare il corso dele rimediare ai danni prodotti dalle piene e dal maltempo, è tutto pronto per dare il via ai lavori sulledela San Vittore: è stato infatti sottoposto alla valutazione da parte dei Comuni interessati (San Vittore e Canegrate) e del Plis dei Mulini il progetto esecutivo protocollato lo scorso 4 novembre dopo i solleciti arrivati ad Aipo durante i mesi estivi e, nei giorni scorsi, i lavori sono stati ufficialmente consegnati, risolvendo così numerosi problemi. "A seguito delle forti e abbondanti precipitazioni della scorsa estate – spiega infatti il sindaco del Comune di San Vittore, Marco Zerboni - che hanno generato una situazione di dissesto della sponda sinistra delin prossimità della via Barlocco, Aipo ha avviato un intervento di “Somma Urgenza” utilizzando parte degli importinel progetto.