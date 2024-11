Bergamonews.it - Schianto fra tre auto a Covo, una finisce fuori strada: cinque feriti

. Incidentele aquesta mattina (domenica 10 novembre) ha coinvolto trefortunatamente, a quanto sembra, senza gravi conseguenze per i passeggeri.L’allarme è scattato verso le 9,50: i Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per unoavvenuta sullaprovinciale 98. Almeno, tra cui tre ragazzi (un 23enne e due 19enni) e una donna di 56 anni, che non sarebbero in gravi condizioni: i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde. I soccorsi sulla Sp 102 Rimane da chiarire la dinamica del sinistro, dove potrebbe aver avuto un ruolo la fitta nebbia che avvolgeva la bassa questa mattina.I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i conducenti delle, affidandoli alle cure dei sanitari del 118, e hanno poi completato la bonifica dell’area compromessa, ristabilendo la sicurezza del tratto diinteressato.