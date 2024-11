Inter-news.it - Pio Esposito: «I dirigenti dell’Inter mi chiamano. Un valore!»

Francesco Pio, calciatorein prestito allo Spezia, ha parlato delle sue ambizioni stagionali, dei contatti che intrattiene con la dirigenza del club nerazzurro e non solo.UNA RIVELAZIONE – Francesco Pio, calciatore di proprietà, è stato intervistato da calciomercato.com per trattare di vari temi tra cui quelli a tinte nerazzurre. Il giocatore, attualmente in prestito allo Spezia e sin qui autore di un ottimo inizio di stagione in Serie B, ha confessato di aver intrattenuto vari contatti con esponenti della società nerazzurra negli ultimi mesi: «Ogni tanto mi arriva qualche messaggio daiper farmi i complimenti. Ho vissuto per dieci anni più a Interello che a casa mia. Quello è stato il posto in cui sono cresciuto».Piosugli “avversari all’Inter” più solidi da affrontareUNA CONVINZIONE –ha poi proseguito soffermandosi sui calciatori, da lui incontrati all’Inter, che lo hanno maggiormente colpito.