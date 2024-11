Lanazione.it - Per riscoprire la musica. Corsi di piano e chitarra gratuiti

Lezioni individuali diforte e lezioni di gruppo diclassicarivolti ai ragazzi e alle ragazze del territorio si svolgeranno nello spazio culturale Logos situato nella sede dello sportello al Cittadino Zona Nord (ex circoscrizione) vicino al mercato su iniziativa dell’associazione ‘Agorà per Marlia in collaborazione con l’associazione H-demia ed il Comune. Le lezioni diforte, tre lezioni individuali e gratuite, si svolgeranno martedì 12, 19 e 26 novembre dalle 17 alle 20 e sono rivolte a ragazzi e ragazze. Altre 7 lezioni saranno messe in programma per il 2025. Le lezioni in gruppo diclassica sempre rivolte ai giovani, sono in programma giovedì 5, 12 e 19 dicembre dalle 17.30 alle 18.30. Altre 5 lezioni saranno messe in programma per il 2025. Per iscrizioni e informazioni H-demia tel 320 4455193.